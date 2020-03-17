РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мар. В период весенней полевой кампании в Домодедове засеют более 9 тысяч гектаров земли, написал глава городского округа Домодедово Александр Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Более 9000 гектаров земли Домодедова будет засеяно в период весенней посевной кампании. Дополнительно в сельхозоборот введем 122 гектара не использованных ранее земель», - написал Двойных.

Он также отметил, что в племзаводах городского округа появится 14 единиц новой сельхозтехники на сумму более 80 миллионов рублей.