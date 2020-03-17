РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. «ЗиО-Подольск» отгрузил оборудование для первого в России завода по энергоутилизации отходов вблизи деревни Свистягино в Воскресенском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») изготовило и отгрузило комплект котельного оборудования для первого в России завода по переработке отходов в энергию, которые строит «РТ-Инвест» (входит в Ростех). На строительную площадку отправили основные крупногабаритные секции для двух из трех паровых котлов П-152: блоки экранов топки, блоки экономайзеров первой ступени и барабаны высокого давления. Общая масса отгруженной продукции составила порядка 1 300 тонн», - говорится в сообщении.

Экраны топки котла являются одним из главных элементов в процессе получения пара, вращающего турбины для выработки электроэнергии. Блоки экономайзеров предназначены для подогрева питательной воды до заданных параметров. Барабан высокого давления служит для разделения поступающей пароводяной смеси на пар и воду. Впервые в российской практике поверхности нагрева выполнены с применением наплавок, которые позволяют выдерживать сверхвысокие температуры горения для исключения образования вредных диоксинов.

Заводы по энергоутилизации отходов строятся по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova. Это одна из самых референтных на текущий момент технологий в Европе с жесткими требованиями к экологическим параметрам работы оборудования. «ЗиО-Подольск» первый в стране получил контракт на производство оборудования на экспорт.

Изготовление оборудования для российских заводов осуществляется по контрактам с дочерней компанией АО «РТ-Инвест» АГК-1, реализующей проект «Энергия из отходов». Технологическое и материаловедческое сопровождение проекта осуществляет главный материаловедческий центр госкорпорации «Росатом» – АО «НПО «ЦНИИТОЧМАШ». Также по контракту c Hitachi Zosen Inova «ЗиО-Подольск» в настоящее время изготавливает на замену комплект пароперегревателей для паровых котлов завода по термической переработке отходов в энергию «Riverside» в Великобритании.

Современное предприятие возводится вблизи деревни Свистягино в Воскресенском городском округе. Завод станет финальным звеном в создаваемой в Подмосковье комплексной системе обращения с отходами. На предприятие будут поставлять только прошедшие сортировку твердые коммунальные отходы, которые не пригодны для вовлечения во вторичный оборот.