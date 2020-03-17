РИАМО - 17 мар. Ребята из Донбасса смогут поступить в кадетские классы Следственного комитета России в школе-интернате «Кадетский корпус» в подмосковных Химках, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области.

Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова посетила день открытых дверей в «Кадетском корпусе» в Химках, на мероприятие также приехали дети из ДНР.

«Это дети, которые из-за войны потеряли своих родителей, – являются сиротами либо проживают с опекунами. Будем откровенны: в текущих условиях у них было мало шансов получить качественное образование. Мы обсудили с руководством школы-интерната возможность поступления детей из ДНР в «Кадетский корпус». Такая договоренность была достигнута. Было отобрано 12 детей. Надеюсь, что 10 из них смогут поступить. В дальнейшем ребята смогут получить высшее образование в престижных вузах России», – сказала Семенова.

В кадетских классах проводится подготовка ребят к последующей государственной службе в правоохранительном блоке. Помимо общих предметов, здесь преподают дисциплины, направленные на формирование будущих профессиональных компетенций.

Ранее две группы детей из Донбасса, получившие ранения в ходе боевых действий, прошли курс реабилитации в центре «Созвездие» в Красногорске.