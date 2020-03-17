РИАМО - 17 мар. Сертификаты по программе «Социальная ипотека» получили еще 33 врача из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Социальная ипотека» – уникальная программа, которая реализуется в Московской области с 2016 года. За все время смогли улучшить условия более 1,6 тысячи профессионалов, среди них: около 1 тысячи врачей, 400 молодых ученых и уникальных специалистов, более 200 учителей, 30 тренеров», – напомнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Сертификаты получили шесть врачей из Мытищ, шесть из Химок, пять из Красногорска, два из Пушкинского округа, два из Жуковского, два из Одинцова, а также специалисты из таких городских округов, как: Ленинский, Коломна, Богородский, Подольск, Люберцы, Чехов, Сергиев Посад, Солнечногорск. Также выданы свидетельства двум врачам Московской областной станции скорой медицинской помощи.

По условиям программы, 100% стоимости квартиры оплачивается из бюджета региона, а специалист платит только проценты по кредиту.

«Я приехала из Саратовской области из города Балашово. Два года работаю в Подольской больнице. Понравился Подольск, и мы решили переехать. Изучила уже много аппаратов, на которых работаю, в том числе аппарат МРТ: новый поставили, чуть больше года. На работе тепло приняли! Я считаю, что это очень хорошая программа и поддержка для семей и специалистов, которые хотят чего-то достичь», – сказала рентгенолаборант Подольской районной больницы Наталья Чуднова.

Всего с начала года врачам уже выдано 48 свидетельств по соципотеке из 130 запланированных.