РИАМО - 17 мар. Национальный парк «Лосиный остров» временно приостановил все экскурсии до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-2019, говорится в сообщении пресс-службы национального парка «Лосиный остров».

«В связи с постановлениями мэра Москвы и губернатора Московской области экскурсии на территории «Лосиного острова» временно не проводятся», – говорится в сообщении.

До 10 апреля включительно экологические центры не принимают посетителей в связи с угрозой распространения в столице коронавирусной инфекции.

Информацию о возобновлении работы экоцентров нацпарка разместят на официальном сайте и в соцсетях.

В Московском регионе из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Всего в России зафиксировано 114 случаев данного заболевания. По всему миру выявлено свыше 189 тысяч случаев заражения Covid-2019.