РИАМО – 17 мар. Министерство культуры России закроет для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

«Руководителям находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность», – говорится в тексте указа министерства.

Таким образом приостанавливают работу государственные музеи, выставки, филармонии, театры и кинотеатры.

В России коронавирусом Covid-2019, по последним данным, заразились 114 человек.