РИАМО - 17 мар. Сожителя женщины, которая скончалась на улице Партизанской, обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1983 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть)», – сказала Иванова.

17 марта в квартире жилого дома, расположенного по улице Партизанской в Москве, было обнаружено тело 27-летней женщины. Также в квартире находился сожитель потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения и ее малолетний ребенок, который сейчас находится с родственницей.

Оказалось, что мужчина в ходе конфликта, который произошел из-за ревности, нанес своей сожительнице несколько ударов в область живота, от которых она впоследствии скончалась.

Сейчас подозреваемый задержан. В скором времени ему будет избрана мера пресечения.