РИАМО - 17 мар. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением коронавируса, а также в целях профилактики и предотвращения распространения данной вирусной инфекции, встреча с представителями бизнес-сообщества городского округа Чехов переносится, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Встреча с представителями бизнес-сообщества городского округа Чехов на тему «Электронный магазин. Проблематика и перспективы развития» переносится на неопределенное время», – отмечается в сообщении.

Встреча была запланирована на 18 марта и должна была состояться в администрации городского округа Чехов.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент Covid-19 по всему миру выявили более 185 тысяч заболевших. Скончались более 7 тысяч людей, выздоровели более 80 тысяч. В Российской Федерации зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 у граждан России, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии.