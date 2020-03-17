РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Региональный оператор «МСК-НТ» усилил парк техники для Подольска и закупила семь новых мусоровозов марки «КАМАЗ», говорится в сообщении пресс-службы организации.

«К парку техники компании в феврале присоединились дополнительно семь серых мусоровозов марки «КАМАЗ», из них четыре машины для несортированных отходов специально для городского округа Подольск. Каждая из них вмещает до 7 тонн смешанных отходов. Для вывоза крупногабаритного мусора в городском округе компания приобрела в феврале три бункеровоза марок «КАМАЗ» и Mitsubishi Fuso», - говорится в сообщении.

Полученную технику брендировали и подключили к системе спутниковой навигации и областной системе мониторинга «Единый центр управления региона». Это необходимо для отслеживания маршрута каждой машины в режиме реального времени. Факт вывоза фиксируется по каждому контейнеру и бункеру в единой системе центра до и после вывоза с учетом географических координат и времени.

ООО «МСК-НТ» осуществляет по графику сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории Чеховского кластера, куда входят городские округа: Подольск, Чехов, Серпухов, Протвино и Пущино.

В феврале региональный оператор вывез из округа около 115 тысяч кубометров отходов.