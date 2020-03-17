РИАМО - 17 мар. На Кутузовском проспекте в столице ввели в эксплуатацию новую штаб-квартиру Сбербанка площадью свыше 61 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Реализация проекта для системообразующего банка России, включая оборудование фасадов и подземного четырехуровневого паркинга на 500 машино-мест, заняла всего 16 месяцев. Комплекс базируется на реконструкции ранее возведенного административного здания», – сказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что российско-швейцарская команда архитекторов разработала сложный план полного переоборудования данного здания. Также параллельно внедрялись новые функции и изменялись конструктивные решения. Таким образом данная работа позволила превратить здание в уникальный офисный комплекс.

Главой особенностью штаб-квартиры стал семиэтажный остекленный атриум, на котором разместили подвесную переговорную, растянутую на тросах. Данная конструкция состоит из силовой рамы пола, которая скрыта от глаз, а также тонкого каркаса, на котором под различными углами закреплены прозрачные и зеркальные панели.

Атриум также украшают две крупнейшие в столице фито-стены высотой свыше 20 метров, которые полностью покрыты живыми растениями.

«Благодаря умному зонированию пространства, архитекторам удалось разместить рабочие места не только вдоль внешнего фасада здания, но и по внутреннему контуру, с видом на озелененный атриум. Модульные конструкции офисной зоны предоставили возможность выбирать рабочие сценарии и свободно масштабировать зоны для команд», – добавляется в материале.

В офисном комплексе есть многофункциональный зад для презентаций, концертов и мастер-классов, который вмещает 500 человек. Он оборудован современным мультимедиакомплексом.

На четвертом этаже штаб-квартиры сделали столовую с технологической зоной полного цикла. Ее концепция определена, как кухни народов мира. Столовая рассчитана на 400 посадочных мест.

На сегодняшний день Сбербанк вводит в эксплуатацию еще два здания, а также разрабатывает еще один объекта, который объединит выход из метро и офисные корпуса.