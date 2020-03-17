РИАМО - 17 мар. В Одинцове объявили электронные торги на аренду нежилого помещения на первом этаже, площадь – 58,7 квадратных метра, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Одинцовского городского округа объявлены электронные торги по аренде имущества. Предприниматели, а также граждане, планирующие открыть или продолжить бизнес в городе Одинцово, могут принять участие в электронных торгах», - отмечается в материале.

Помещение для свободного вида деятельности находится по адресу: город Одинцово, улица 1-я Вокзальная, дом 46.

Арендовать помещение можно сроком на 10 лет, начальная цена торгов – 263,4 тысячи рублей.

Заявки на участие принимаются до 10 апреля на электронной площадке РТС-тендер: www.rts-tender.ru.