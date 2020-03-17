РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Массовые мероприятия и групповые экскурсии в музей народных промыслов в селе Федоскино в Мытищах отменили в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщается в Instagram-аккаунте музея.

«Дорогие посетители музея! Мы с вами осведомлены об эпидемиологической обстановке во всем мире. В связи со сложившейся ситуацией вынуждены отменить прием групповых экскурсий и всех массовых мероприятий, но музей открыт для свободного посещения в обычном режиме. Следите за новостями на официальном сайте музея и в социальных сетях», - говорится в сообщении.

Сотрудники музея соблюдают меры для профилактики. В учреждении проводится термометрия сотрудников и посетителей, а также проводятся дезинфекционные мероприятия: обработка полов, подоконников, дверных ручек, перила лестничных маршей, санитарные узлы, проветривание помещений.