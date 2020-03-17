РИАМО - 17 мар. Рейд спецпроекта «Отходы, сдавайтесь!» прошел во вторник в Наро-Фоминске, ревизоров интересовало наличие у арендаторов договоров на вывоз мусора, говорится в сообщении пресс-службы УК «Региональный оператор».

Во время рейда проверили магазины на площади Свободы и улице Московской.

«Наиболее злостными «уклонистами» от заключения официальных договоров на вывоз ТКО являются небольшие фирмы, мелкие предприниматели. Мы с каждым работаем индивидуально, проводим разъяснительные мероприятия», - отметил территориальный управляющий Наро-Фоминского городского округа «Рузского регионального оператора» Денис Сипягин.

Недобросовестные коммерсанты пользуются контейнерами жителей многоквартирных домов. Из-за этого на контейнерных площадках МКД часто происходит перенакопление и навалы, а это осложняет санитарную обстановку во дворах многоэтажек. Также бывает, что предприниматели вывозят отходы нелегально, привлекая сторонних возчиков. Это приводит к образованию стихийных и несанкционированных свалок.

Это второй рейд в рамках проекта УК «Региональный оператор» (входит в структуру «РТ-Инвест»). Первые проверки юридических лиц прошли на прошлой неделе в Лобне. Нарушителям грозит штраф до 250 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней.