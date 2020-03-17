РИАМО - 17 мар. На СВХ ЗАО «Логистический центр «Западные ворота» приостановили оформление партии говяжьих субпродуктов из-за отсутствия обязательной маркировки, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Партия говяжьих субпродуктов следовала транзитом из республики Беларусь в республику Казахстан через территорию Российской Федерации. При проведении ветеринарного контроля сотрудники таможни установили, что на части продукции отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы и маркировочные этикетки», – говорится в сообщении.

Перемещение груза приостановлено. Общий вес партии составил более 31 тонны.

31 декабря 2019 года правительство Российской Федерации утвердило правила маркировки для фототоваров, товаров легкой промышленности, парфюмерии, шин и покрышек.

К 2024 году в России намерены создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. Это будет сделано для уменьшения количества нелегальной продукции.