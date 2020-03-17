РИАМО – 17 мар. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил дистанционную продажу безрецептурных препаратов, сообщается на сайте kp.ru.

«Онлайн-продажи препаратов с доставкой на дом позволят минимизировать риски заражения, ограничив контакты пациентов с продавцами. Это касается, в частности, уязвимых групп граждан – хронически больных и инвалидов», – говорится в сообщении.

Одновременно Путин предложил внести изменения в закон об ответственности за контрафакт.

«Прошу правительство внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон, о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что вопрос о дистанционной продаже лекарств важен для тех людей, которые находятся на карантине дома.