РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 мар. В подмосковных Котельниках карьер, который прилегает к Томилинскому лесопарку, засыпают строительными отходами, сообщил член регионального штаба ОНФ в Московской области Артур Шлыков.

Жители подмосковных Котельников и Дзержинского обратились с просьбой разобраться в ситуации с засыпкой грунтом неизвестного происхождения и строительными отходами территории карьера, прилегающего к Томилинскому лесопарку. Активисты регионального отделения Народного фронта в Московской области по сигналам жителей выехали на место. Факты, указанные в обращениях, подтвердились.

«В настоящее время мы проинформировали руководство муниципальных органов власти о сложившейся ситуации. Вместе с этим планируем совместные действия с министерством экологии и природопользования Московской области по выяснению законности проводимых работ, а также по оценке возможного ущерба экологии, в том числе вреда Томилинскому лесопарку. В настоящее время направлены обращения в прокуратуру» , - сказал Шлыков.

Он также добавил, что уже обсудил план мероприятий по проверке территории и общественному контролю за ситуацией с заместителем министра экологии и природопользования Московской области Вадимом Воронцовым.