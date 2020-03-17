РИАМО - 17 мар. Госадмтехнадзор продолжает проводить проверки состояния и содержания наземных участков линий теплосети, за неделю в Подмосковье по предписаниям сотрудников устранили 27 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«За неделю по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области привели в порядок наземные участки теплотрассы в Зарайске, Наро-Фоминске, Серпухове (три участка в каждом); в Ступине, Лыткарине, Озерах (два участка в каждом)», – рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области – главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

Также, по словам Баженова, за неделю привели в порядок наружную изоляцию теплосетей в городских округах Котельники, Шатура, Павловский Посад, Воскресенск, Луховицы, Пущино, в Богородском городском округе, в Сергиево – Посадском городском округе, в Коломенском городском округе, в Раменском городском округе, в поселке Власиха.

В настоящий момент надзор продолжается.

Работы по устранению повреждений теплотрасс ведутся в Московской области начиная с февраля текущего года. За неделю с 10 по 14 февраля в Подмосковье по предписаниям сотрудников ведомства было устранено 15 нарушений в этой сфере.