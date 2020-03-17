РИАМО - 17 мар. Танцор Дмитрий Красилов, который стал звездой клипа Little Big на песню Uno, поедет вместе с группой на «Евровидение-2020», сообщает Газета.ru.

В клипе Красилов, облаченный в голубой костюм, танцует в стиле вог. Это вид танца, который основан на модельных позах и походке. Танцор покорил зрителей своей пластикой. В Сети даже появилась петиция с требованием взять его на «Евровидение», чтобы показать эффектное шоу.

«Да, он (Дмитрий Красилов – ред.) отправится вместе с нами в Роттердам!» - сообщается в Instagram-аккаунте Little Big.

В этом году рейверы из Little Big представляют Россию на песенном конкурсе «Евровидение», проведение которого планируется в Нидерландах в мае. Россияне выступят с песней Uno, записанной в стиле рок-диско.