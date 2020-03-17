РИАМО - 17 мар. Редкая дракула гигантская или орхидея-обезьянка расцвела на фестивале «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», говорится в сообщении пресс-службы сада.

Посетители смогут увидеть на одной витрине самые ценные и уникальные растения.

«В роду дракула представлено 118 видов орхидей, родина которых — Мексика, Центральная Америка, Колумбия, Перу и Эквадор. Некоторые виды отличаются кроваво-красным оттенком — отсюда и драматичное название. Кроме того, чашелистики дракулы обладают необычными отростками», - говорится в сообщении.

Орхидеи-обезьянки — невысокие эпифитные растения с короткими стеблями и длинными ремневидными листьями. У Дракул весьма крупная губа, по форме напоминающая гриб. Цветок достигает в ширину до 14 сантиметров. Три чашелистика соединены у основания и образуют чашу, а их отростки вытянуты далеко наружу и зачастую покрыты волосками.