РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали жителя Тверской области, а также уроженца одной из республик ближнего зарубежья по подозрению в краже денежных средств и мобильного телефона из автомобиля в Реутове, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что неизвестные около дома на Советской улице, угрожая применением насилия, украли из его автомобиля мобильный телефон и денежные средства. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МУ МВД задержаны 24-летний житель Тверской области и 22-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», – говорится в сообщении.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания (ИВС). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.