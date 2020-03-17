РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Пристройку к школе №6 городского округа Мытищи планируют завершить и ввести в эксплуатацию в 2021 году, говорится в сообщении комитета по конкурентной политике Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на строительство объекта «Пристройка к МБОУ СОШ №6» со спортивным залом, пищеблоком и кабинетами для дополнительного образования, по адресу: Мытищи, Новомытищинский проспект, дом 38. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году», - говорится в материале.

Строительство объекта осуществляется в рамках национального проекта «Образование». Объект включен в государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Мытищи.