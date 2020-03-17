РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Шесть учреждений высшего и среднего профессионального образования, ведущих образовательную деятельность в городском округе Люберцы, с 18 марта будут работать по особому графику, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В связи с эпидемиологической обстановкой на дистанционное обучение переведут студентов техникума имени Ю.А. Гагарина, техникума экономики и права МСПК, люберецкого филиала московского областного медколледжа №2, Московской государственной академии физической культуры, гуманитарно-социального института, Российской таможенной академии», - говорится в сообщении.

В местах общего пользования зданий проводятся дезинфекционные мероприятия.

Свободная форма обучения продлится минимум 14 дней.