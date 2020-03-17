РИАМО - 17 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил глубокие соболезнования близким Валентины Гагариной, которая скончалась во вторник на 85-м году жизни.

«Ушла из жизни Валентина Ивановна Гагарина. Она больше 30 лет работала у нас в Звездном городке, была примером трудолюбия и скромности, очень многое сделала для Московской области. Валентина Ивановна всегда поддерживали музей Юрия Гагарина и много времени посвящала школьникам Королева. Именно благодаря ей молодежь сегодня может много узнать о нашем первом космонавте и его подвиге», – написал Воробьев в Instagram.

Валентина Ивановна Гагарина родилась в 1935 году в Оренбурге. Начала трудовую деятельность в 1960 году медсестрой, затем работала лаборантом-биохимиком в лаборатории медицинского управления Центра управления полетами в Звездном городке. На этом месте Валентина Ивановна трудилась более 30 лет.

После трагической гибели мужа Валентина Ивановна способствовала созданию уникального музея имени Юрия Гагарина, который является одним из крупнейших в России хранилищ документов и артефактов по истории пилотируемой космонавтики.

Валентина Гагарина награждена орденом Ленина, знаком отличия губернатора Московской области «Благодарю». Также ей было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».