РИАМО - 17 мар. В администрации Мытищ во вторник состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, где обсудили введение режима повышенной готовности по предотвращению и распространению коронавирусной инфекции на территории округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На заседании присутствовал представитель Роспотребнадзора по Московской области Кахабер Гвазава, который рассказал о проводимых профилактических мероприятиях и карантинных мероприятиях.

«Вводится анкетирование всех прибывших граждан из стран Евросоюза. В аэропорту у них измеряют тепловизором температуру. Организована выдача уведомлений о необходимости информирования территориального органа Роспотребнадзора о месте дальнейшего пребывания граждан для организации медицинского наблюдения», – сказал он.

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Заместитель главного врача Мытищинской городской клинической больницы Екатерина Суслова сообщила, что в учреждении разработали схему оповещения и алгоритм действий, обучили персонал, составили оперативный план мероприятий.

По ее словам, на случай ухудшения ситуации предусмотрено перераспределение 120 терапевтических и 40 педиатрических коек под инфекционных больных. Сейчас под наблюдением врачей в Мытищах находятся 103 человека, все они в удовлетворительном состоянии.

Замглавы администрации округа Елена Стукалова сообщила о мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса в учреждениях образования и культуры, а заместитель главы администрации округа Александр Бирюков – о мерах профилактики в общественном транспорте и жилфонде.

«Все службы знают свои цели и задачи. Сейчас необходимо спокойно работать с жителями, давать разъяснения. Должен круглосуточно работать телефон горячей линии, где будет четко разъяснен алгоритм работы каждого, его действия в случае возникновения каких-либо вопросов. У нас пока нет оснований для беспокойства, потому что ни одного заболевшего коронавирусом на территории городского округа Мытищи нет», – резюмировал глава округа Виктор Азаров.

На сегодняшний день по всему миру выявлено свыше 189 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России зафиксировано 114 случаев заболевания.