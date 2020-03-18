РИАМО - 18 мар. Со среды для посетителей закрыли Третьяковскую галерею и ее малые музеи, а также Музей Победы на Поклонной горе, такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом.

До 10 апреля Третьяковская галерея и малые музеи (Дом-музей Виктора Васнецова, Музей-квартира Аполлинария Васнецова) закрыты для посещения. Также были отменены все мероприятия в данных учреждениях культуры. Вернуть купленные билеты посетители могут с помощью онлайн-формы на сайте галереи или в кассах.

Посмотреть выставки и материалы Третьяковской галереи можно и в Сети.

Также приостановлена выставочная и общественная деятельность Музея Победы. Посмотреть видеолекции о военной технике, оружии и его создателях, а также о выставках музея можно на его Youtube-канале. А с помощью Google-карт можно совершить «прогулку» по залам музея.

Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения Covid-2019 начал действовать в столице с 5 марта. Введен свободный режим посещения школ и детский садов. А с 21 марта все столичные школы закрываются на трехнедельный карантин, при этом дети будут продолжать учиться, но дистанционно.

Также в городе запретили мероприятия численность более 50 человек.