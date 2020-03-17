РИАМО - 17 мар. Дорожная ситуация в Москве усугубилась во вторник вечером, в настоящий момент плотность движения составляет девять баллов из десяти, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По-прежнему полностью стоит Садовое кольцо, заторы на Третьем транспортном кольце и на МКАД.

Пробки образовались на Лениградском, Кутузовском, Волгоградском проспектах, Мосфильмовской улице, Даниловской набережной, Тульской эстакаде.

К 20:00 плотность движения должна снизиться до шести баллов, а к 21:00 до четырех.