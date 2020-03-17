РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. На входе в поликлинические отделения Люберецкой областной больницы появилась навигация для пациентов с температурой, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Профилактическая мера введена в связи с текущей эпидемиологической обстановкой.

«Разделение потоков соматических больных и больных с симптомами гриппа и ОРВИ (температурящих) организовано на входе во все поликлинические отделения», - сказал главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев.

Он обратился к жителям с просьбой обращать внимание на навигацию при посещении медучреждений.