РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Музей-усадьба «Остафьево»-«Русский Парнас» под Подольском временно закрылся из-за опасности распространения коронавируса, сообщается в группе «Музей-усадьба «Остафьево»-«Русский Парнас» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые посетители, мы внимательно следим за текущей ситуацией и стараемся реагировать в режиме реального времени. Мы тщательно следуем указаниям Роспотребнадзора, министерства культуры РФ и специальных групп, созданных для контроля над распространением коронавируса. В связи с этим с 17 марта музей-усадьба «Остафьево»-«Русский Парнас» закрыт для посещения», - говорится в сообщении.

Усадебный парк будет работать ежедневно с 8:00 до 23:00 (вход будет возможен до 22:00).