РИАМО - 17 мар. Театр «ФЭСТ» в подмосковных Мытищах перенесет все мероприятия, которые должны были пройти в период со вторника и по 10 апреля, сообщается на сайте театра.

«Мы приняли решение о переносе всех мероприятий, запланированных с 17 марта по 10 апреля (включительно) на конец апреля, май, июнь. Точные даты переносов мероприятий будут размещены в ближайшее время на сайте, в социальных сетях и кассовом зале театра», - говорится в сообщении.

Зрители, у которых не получится посетить мероприятие в предложенную дату, могут сдать билет тем же способом, которым он был куплен.

В конце прошлого года из китайского города Ухань начала распространяться новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день по всему миру выявлено свыше 185 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России зафиксировано 114 случаев заболевания.

В Московском регионе из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Ранее губернатор Андрей Воробьев запретил проводить в Подмосковье мероприятия с числом участников более 50 человек.