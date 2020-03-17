РИАМО - 17 мар. Подмосковье располагает всеми необходимыми ресурсами и сервисами для организации дистанционного обучения во время карантина из-за коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«По поручению губернатора с 21 марта школы Подмосковья закрывают на три недели, временно приостанавливается их посещение. Все должны понимать, что закрытие школ подразумевает добровольную самоизоляцию детей – они не должны появляться в общественных местах. Чтобы дети не выпадали из образовательного процесса, мы сделали так, чтобы все ребята могли заниматься дистанционно, находясь дома», – сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она добавила, что для учеников начальной школы, которых не с кем оставить дома, будут работать дежурные группы. При этом в подмосковных школах соблюдают все санитарные нормы.

«Что касается детских садов. Мы рекомендуем родителям оставлять своих детей дома. Но если у родителей нет возможности оставить ребенка дома, то его будут ждать в дошкольном учреждении», – добавила Каклюгина.

Кроме того, с 21 марта вводится свободное посещение в колледжах и вузах, подведомственных Минобразования Московской области. Несовершеннолетние студенты смогут посещать занятия по усмотрению родителей, а совершеннолетние – по собственному желанию. Обучение будет идти удаленно.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день по всему миру выявлено свыше 189 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России зафиксировано 114 случаев заболевания.