РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 мар. Во вторник шести труженикам тыла из подмосковных Котельников вручили юбилейные медали «75 лет Победы в ВОВ», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

"Во вторник (17 марта - ред.) в рамках празднования в этом году 75-летия Победы, по поручению главы городского округа Котельники Андрея Булгакова, сотрудники администрации вручили труженикам тыла Виктору Архипову, Александре Балашовой, Нине Морозовой, Валентине Компанец, Татьяне Чухляевой, Лидии Горячевой, Анне Кузнецовой юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», - говорится в сообщении.

Также они им пожелали долгих лет жизни и здоровья.