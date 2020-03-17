РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. ХХ Всероссийский турнир по боксу класса «А», который планировали провести в спорткомплексе ЦСКА в микрорайоне Северный Балашихи с 17 по 21 марта, отменили, сообщается на официальном сайте организатора соревнований спортивного клуба имени В.П. Агеева.

«С сожалением сообщаем, что всероссийские соревнования класса А на призы В.П.Агеева, которые должны были проводиться с 17 по 21 марта отменены по независящим от нас причинам. Будьте здоровы! Пусть спорт будет частью вашей жизни, несмотря ни на что!» - говорится в сообщении.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Подмосковные власти запретили проводить в регионе мероприятия с численностью участников более 50 человек.