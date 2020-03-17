РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В подмосковном Подольске в офисах МособлЕИРЦ сотрудники работают в одноразовых масках и халатах, посетителей проверяют бесконтактным градусником на наличие высокой температуры, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель генерального директора ООО «МособлЕИРЦ» Глеб Латыпов.

«В рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом во всех территориальных управлениях ООО «МособлЕИРЦ» делают дезинфекцию помещений и терминалов с периодичностью раз в час. Сотрудники работают в масках и одноразовых халатах. Работаем на предостережение. На входе наши менеджеры, которые консультируют по передаче показаний в терминалах, контролируют входящих на возможное повышение температуры с помощью бесконтактного градусника. Теротделы начали укомплектовывать инфракрасными датчиками температуры», - сказал Латыпов.

По его словам, если у посетителя будет повышена температура, его не будут обслуживать и порекомендуют обратиться в ближайшее медучреждение, например, в поликлинику по месту жительства или вызвать врача на дом. Это нужно для того, чтобы не подвергать возможным рискам других посетителей. Офисы работают в обычном режиме в рамках ранее составленных графиков.

«Через филиалы ежедневно проходит сотни человек, количество обусловлено датой выхода квитанции. В середине месяца происходит максимальный наплыв посетителей. Поэтому в первую очередь мы делаем акцент на работу с интерактивными сервисами. Это возможность работать в личном кабинете, обращаться через единый контактный колл-центр. Дополнительная телефонная линия, которая указана во всех квитанциях. Любой вопрос можно решить также через соцсети. В рамках сегодняшней ситуации лучше стараться решать все вопросы дистанционно», - добавил Латыпов.

Он уточнил, что если пожилые люди имеют затруднения с новыми форматами общения в сети Интернет, они могут привлечь молодых родственников. Также получить в отделах «МособлЕИРЦ» разъяснения, как завести личный кабинет, внести все показания счетчиков, произвести все корректировки, оплатить квитанцию и сделать это максимально комфортно.