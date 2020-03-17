РИАМО - 17 мар. Музей Победы закрывается для посетителей с 18 марта из-за угрозы распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Выставочная и общественная деятельность музея приостанавливается в связи с приказом министерства культуры РФ в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции Covid-2019», – говорится в сообщении.

По словам директора музея Александра Школьника, учреждение уже на этой неделе запустит специальный цикл интерактивных экскурсий и викторин для детей, которые не могут сейчас посещать школы и остаются дома. Следующим шагом будет создание подобных онлайн-экскурсий и для взрослых.

«В сложившихся обстоятельствах, я полагаю, нашей первоочередной задачей является сохранить для людей возможность доступа к культурным и музейным ценностям. Несомненно, легче всего это сделать в наше время с помощью интернет-технологий», – добавил он.

На Youtube-канале музея можно посмотреть видеолекции о военной технике, оружии и его создателях, а также о выставках музея. А на Google-картах можно совершить виртуальную прогулку по залам музея.

Школьник подчеркнул, что совсем скоро завершится работа по созданию новой уникальной экспозиции «Подвиг народа», которая станет одной из самых масштабных по площади и количеству экспонатов, ведется научная работа в фондах.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве, по последним данным, составляет 56 человек. В мире заболели свыше 189 тысяч человек.