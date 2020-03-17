РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра призвали жителей городского округа специалисты Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Выучите вместе с ребенком свой домашний адрес, телефон и разместите эту информацию на видном месте возле телефонного аппарата. Также напишите номера телефонов пожарной и скорой помощи, полиции, газовой службы», - говорится в сообщении.

Также дети должны знать о том, что в случае обнаружения пожара, нужно сразу вызвать пожарных или обратиться за помощью к соседям. В этой ситуации нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну.

«Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении нужно закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу - внизу дыма меньше», - заключается в сообщении.