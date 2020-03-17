РИАМО - 17 мар. Объявлен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту здания детского сада в поселке Новый городок Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«. В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на закупку в 2020 году на выполнение работ по капитальному ремонту здания детского сада. Завершить ремонт и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году», - говорится в сообщении.

Ремонт данного объекта будет проведен в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Работы финансируются за счет средств бюджетова Московской области и Одинцовского городского округа.

Всего в текущем году в 11 городских округах Подмосковья сделают ремонт в зданиях 16 детских садов.