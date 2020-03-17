РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Городской округ Мытищи занял первое место среди крупных городов с численностью населения от 100 до 500 тысяч человек в рейтинге международной активности, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В городе Танжер в Марокко на съезде Международной организации «Объединенные города и местные власти» были объявлены победители рейтинга международной активности городов.

«По итогам исследования, городской округ Мытищи занял 1 место среди крупных городов с численностью населения от 100 до 500 тысяч человек. Второе место в данной категории занял белорусский Могилев,а третье — Ставрополь. Абсолютным победителем рейтинга стал город Бишкек (Кыргызстан), который набрал рекордное количество баллов. Минимальное отставание у турецкого Измира, а тройку лидеров замыкает Хабаровск», - говорится в сообщении.

Всего в исследовании приняли участие порядка 80 городов из России, Турции, Казахстана, Киргизии, Беларуси, Молдовы и Палестины.

«Цель исследования — проанализировать работу городских властей в направлении развития международных отношений и определить, какие города делают это лучше всех. Его задача не только составление рейтинга международной активности городов, но и подготовка подробного анализа итогов рейтинга», - сказала генеральный секретарь ОГМВ-Евразия Расиха Сагитова.