РИАМО – 17 мар. Врач-терапевт Ирина Ярцева отметила, что пациенты могут сдавать кровь так часто, как того требуют медики, сообщается на сайте aif.ru.

По словам Ярцевой, никаких ограничений по частоте забора крови из вены нет. Главное, чтобы анализ брали в официальном медицинском учреждении и при этом соблюдали условия стерильности.

«Всегда стараются брать кровь из разных рук, если недавно делали анализ. В этом случае лучше заранее предупредить медсестру», – добавила Ярцева.

Ежедневный забор крови из вены чаще всего требуется пациентам с серьезными заболеваниями. В этих случаях в вену устанавливают катетер.

Если анализ крови показал отклонение от нормы по каким-либо показателям, врач назначает лечение, а спустя время просит сдать анализы повторно.

«Если речь идет о показателе холестерина, то смотреть на его изменение имеет смысл не раньше, чем через три месяца после того, как пациенту была назначена терапия или жесткая диета. <...> Ферритин, который показывает уровень запасов железа в организме, тоже нужно определять повторно не раньше, чем через три месяца. Сначала отменяют терапию, и только через две недели сдают анализ», – отметила Ярцева.