РИАМО - 17 мар. На презентации социального проекта «Естественная красота достижима», которая прошла в Институте пластической хирургии и косметологии в Москве, эксперты представили технологии, помогающие не прибегать к пластической хирургии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Презентацию открывали эксперты института и режиссер сериала «Не родись красивой» Александр Назаров, который рассказал, что был намерен взять на главную роль в сериале более симпатичную девушку, нежели актриса Нелли Уварова.

«Когда мы видим эту актрису в жизни, она выглядит совершенно обычно, но, когда мы видим ее на сцене театра или в кино, это красивейшая женщина», - сказал Назаров.

По его мнению, что эта ситуация привела его к мысли, что «красота где-то не там».

Он сказал, что пластическая хирургия убивает естественную красоту и не делает девушку лучше.

Врач-косметолог Наталья Индилова также посоветовала женщинам не прибегать к пластике, так как это может серьезно повлиять на здоровье, а иногда и привести к летальному исходу.

Генеральный директор компании «Ниобис» Константин Певчих продемонстрировал действие интрадермального аппликатора SkinPort, что является новой технологией в мезотерапии. Он позволяет ввести безболезненно под кожу любой раствор.