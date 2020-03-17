РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Допуск посетителей в отделения стационара городской клинической больницы Мытищ полностью прекратили на неопределенный срок, говорится в сообщении пресс-службы МГКБ.

Приказ во вторник подписал главный врач МГКБ Андрей Третьяков согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Московской области о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Во вторник (17 марта - ред.) полностью прекращен допуск посетителей в отделения стационара МГКБ, в том числе и перинатального центра. На неопределенный срок отменены плановая диспансеризация населения, профилактические медицинские осмотры, акции, дни открытых дверей. Все вопросы родственники пациентов смогут задать лечащему врачу в холле первого этажа ежедневно с 14:00-16:00», - говорится в сообщении.

В городской больнице Мытищ в достаточном количестве имеются все необходимые медикаменты, в том числе противовирусные средства и антибактериальные препараты, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства. В инфекционных отделениях для взрослых и детей имеются боксы с отдельными входами.