РИАМО - 17 мар. Минпромторг России распорядился ввести на объектах торговли и общепита дополнительные меры безопасности, соблюдение которых позволит уберечь персонал и клиентов от заражения коронавирусом, соответствующий документ ведомства имеется у РИАМО.

«Организациям общественного питания незамедлительно <...> обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее 1 метра», - говорится в распоряжении.

Данное требование касается баров, кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания и досуга, в том числе тех, где предусмотрено тесное размещение гостей. Кроме того, посетителей должны допускать в зал только после мытья рук с мылом и обработки кожными дезинфицирующими средствами. Гостям старше 60 лет порекомендовали воздержаться от посещения общепита.

Также Минпромторг запретил кафе и барам допускать в зал посетителей с простудными и респираторными заболеваниями. Аналогичный запрет касается и сотрудников заведений, а также работников сферы торговли.

Кроме того, магазинам следует регулярно дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются покупатели (ручки тележек, дверные ручки и так далее). Также магазины должны сократить очереди и не допускать скопления людей, а покупателей необходимо предупреждать о соблюдении метровой дистанции друг от друга.

Согласно документу Минпромторга, наиболее популярные товары должны быть постоянно в наличии в торговом зале. Также магазинам необходимо создать запасы востребованных товаров и наладить их бесперебойную поставку.

Интернет-магазинам и сервисам доставки предписали свести до минимума близкие контакты с покупателями. Торговым сетям надо проработать вопрос о дистанционном получении заказов и выдаче их в уже укомплектованном виде.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день по всему миру выявлено свыше 185 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России зафиксировано 114 случаев заболевания.