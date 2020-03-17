РИАМО - 17 мар. Российские звезды обратились с письмом Роспатент, чтобы поддержать шестилетнюю Настю Радзинскую, чей псевдоним «Like Nastya» неизвестная компания оформила на себя, сообщает kp.ru.

По словам друзей семьи девочки-блогера, казанская компания заплатила деньги в Роспатент, присвоила псевдоним Насти себе и теперь торгует спецтехникой от ее имени. За юную звезду решили заступиться российские знаменитости, обратившись с письмом в организацию.

«Мы обращаемся к Вам с просьбой о защите прав нашей юной коллеги, <...> гражданки Российской Федерации Анастасии Радзинской, чей творческий псевдоним «Лайк Настя» оказался предметом рейдерского захвата», - написали артисты.

Такое письмо, под которым подписались Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Тимати, Жасмин и другие, было отправлено в Роспатент и другие структуры.

Согласно данным Forbes, Радзинская – самый богатый детский блогер. Ее канал приносит доход от 200 до 500 тысяч долларов в месяц, количество подписчиков на ее страничках в YouTube превысило 87 миллионов.