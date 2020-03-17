РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Дом №14/5 на Керамической улице в микрорайоне Керамик Балашихи признали аварийным и подлежащим сносу, его включат в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», говорится в постановлении, подписанном главой городского округа Сергеем Юровым, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Балашихе».

Постановление было подписано на основании заключения межведомственной комиссии Балашихи от 13.06.2019 №32/МВК-15 по оценке и обследованию жилого помещения в целях признания его аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

«Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Балашиха, микрорайон Керамик, улица Керамическая, дом №14/5 аварийным и подлежащим сносу», – говорится в тексте документа.

Управлению строительного комплекса администрации Балашихи поручили подготовить необходимую документацию для включения дома в муниципальную программу Балашихи «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и обеспечить ее реализацию в срок до 31 декабря 2024 года.

«Общественной комиссии по жилищным вопросам администрации Балашихи после поступления жилых помещений в муниципальную собственность в рамках реализации муниципальной программы рассмотреть вопрос о заключении соответствующих договоров социального найма с гражданами, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации», - отмечается в документе.