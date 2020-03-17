РИАМО - 17 мар. Три новых случая коронавируса зафиксировали в Москве, все граждане ранее посещали Европу, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Все пациенты проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Еще один пациент, прилетевший в Москву, госпитализирован в больницу в Московской области», – говорится в сообщении.

Всего столице зарегистрировано 56 случаев заболевания. В России выявлено 114 случаев заражения новым коронавирусом.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце 2019 года. В мире выявлено свыше 185 тысяч случаев заражения Covid-2019.