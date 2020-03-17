РИАМО - 17 мар. Во вторник умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина, ей было 84 года, сообщает ТАСС.

«Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась», - сказал представитель пресс-службы Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Валентина Гагарина родилась 15 декабря 1935 года. Она окончила Оренбургское медучилище Южно-Уральской железной дороги МПС. Ее специальность – фельдшер-лаборант. Она трудилась в лаборатории медицинского управления Центра управления полетами в Звездном городке. Там Гагарина проработала свыше 30 лет.

После гибели мужа она способствовала созданию уникального музея его имени. Сейчас музей является одним из крупнейших в России хранилищ документов и артефактов по истории пилотируемой космонавтики.

Валентина Гагарина передала музею парадный китель, награды и личные документы первого космонавта, а также спецвыпуски газет «Правда», «Известия», «Красная звезда», «Советская культура», «Литературная газета», «Московский комсомолец» от 12-13 апреля 1961 года и подарки, которые дарили их семье.

Гагарина была награждена орденом Ленина, знаком отличия губернатора Московской области «Благодарю». Постановлением губернатора региона от 27 сентября 2017 года ей присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».