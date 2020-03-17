РИАМО - 17 мар. Московская государственная консерватория имени Чайковского отменила с сегодняшнего дня запланированные концерты из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте Московской консерватории.

«В рамках мероприятий по преодолению сложной эпидемиологической ситуации концерты в залах Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, концерты на внешних площадках консерватории, экскурсии в музее имени Н. Г. Рубинштейна с 17 марта по 10 апреля перенесут или отменят», – говорится в сообщении.

Информацию по проведению концертов Московской государственной филармонии вы можете получить на сайте (www.meloman.ru). Организаторы просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, а также советуют беречь себя и своих близких.

Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения Covid-2019 ввели в столице 5 марта. В Москве выявлено 56 случаев данного заболевания.