РИАМО - 17 мар. Дороги Москвы во вторник вечером оказались сильно загружены, плотность движения соответствует восьми баллам из десяти, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

Практически полностью стоит Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, сложная дорожная ситуация наблюдается и на МКАД.

Сильно загружена Николоямская, Андроньевская, Москворецкая набережные, Земляной вал, Тульская эстакада и другие улицы и магистрали города.

Предполагается, что плотность движения снизится до шести баллов в 20:00, а до четырех в 21:00.