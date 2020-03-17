РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. В больнице Мытищ составили оперативный план мероприятия по локализации очага в случае выявления коронавируса, весь персонал медучреждения прошел дополнительное обучение, сообщается на сайте администрации горокруга.

16 марта в администрации городского округа Мытищи состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности городского округа Мытищи. Тема встречи – введение режима повышенной готовности по предотвращению и распространению коронавирусной инфекции на территории округа.

«Мы разработали в больнице схему оповещения, алгоритм действий, обучили весь персонал, составили оперативный план мероприятия по локализации очага в случае выявления коронавирусной инфекции. Проведено обучение всех сотрудников, инструктаж, введен усиленный эпидемиологический режим. На случай ухудшения ситуации предусмотрено перераспределение 120 терапевтических и 40 педиатрических коек, которые могут быть перераспределены среди инфекционных больных», – сказала заместитель главного врача МГКБ Екатерина Суслова.

Она добавила, что на данный момент в МГКБ организовано взаимодействие с Роспотребнадзором, ежедневно горбольнице передают списки прибывших с неблагополучных территорий. По ее словам, сейчас под наблюдением в МГКБ находятся 103 человека, все они в удовлетворительном состоянии, наблюдение проводится ежедневно в течение 14 дней.

Заместитель главы администрации округа Елена Стукалова отметила, что в каждый детский сад и школу округа закуплены тепловизоры, производится замер температуры, ведется контроль за самочувствием у детей при входе в образовательное учреждение и продолжается осмотр перед началом первого урока.

«Масочный режим вводится по необходимости, усилены режим проветривания помещений, санитарно-гигиеническая обработка в каждом образовательном учреждении. В бассейнах и спортивных секциях занятия отменены, прекращена внеурочная деятельность во второй половине дня. Мы приостановили все групповые выезды детей и массовые мероприятия, превышающие по численности 50 человек», – сказала Стукалова.

Глава округа Виктор Азаров заключил, что пока нет оснований для беспокойства, потому что ни одного заболевшего коронавирусом на территории городского округа Мытищи не выявлено.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 185 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России зафиксировано 114 случаев заболевания.