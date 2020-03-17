РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Учащиеся младших классов школ Балашихи приняли участие в игровых сценках на знание правил дорожного движения (ПДД) в рамках акции «Умный пешеход», сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Мероприятие провели во вторник сотрудники отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» вместе с членом общественного совета Людмилой Бородиной и сотрудниками по делам несовершеннолетних МУ МВД. Целью акции стало повышение культуры поведения подростков на дороге и улице, популяризация изучения, напоминание о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

«Полицейские в игровой форме проверили у школьников знания ПДД, разыграли несложные сценки, закрепляющие знания, напомнили о важности соблюдения правил пешеходами и пассажирами транспортных средств и рассказали о тех опасностях, которые могут возникнуть из-за несоблюдения дорожных правил», - говорится в сообщении.

В завершение встречи ребятам вручили памятки и призвали строго соблюдать дорожные правила.