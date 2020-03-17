РИАМО - 17 мар. Профессор лаборатории экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов на заседании ученого совета в Дальневосточном федеральном университете рассказал, что вакцину от коронавируса могут создать через полгода в развитых странах, в числе которых и Россия, сообщает kp.ru.

Щелканов рассказал, что Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что вакцина будет создана через 1-1,5 года с расчетом и на развивающиеся страны, так как ВОЗ делает прогнозы в мировых масштабах.

«Хотя в развитых странах она появится примерно через полгода, к лету, в том числе в России», – отметил Щелканов.

По его словам, чтобы дальше развиваться коронавирусу важна низкая, но плюсовая температура и высокая влажность. Вирус живет 6-8 часов на предметах и намного больше времени в фекалиях.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 185 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России зафиксировано 114 случаев заболевания.